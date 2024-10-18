أسوان تحتفل بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني

- نائب رئيس قصور الثقافة يفتتح مهرجان أسوان بمسرح فوزي فوزي



وسط حضور جماهيري كبير بمسرح فوزي فوزي الصيفي في مدينة أسوان، أطلقت وزارة الثقافة مساء أمس الخميس فعاليات مهرجان أسوان للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

افتتح المهرجان الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور اللواء محمد عبد الجليل، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وعماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد، ويوسف محمود، مدير عام فرع ثقافة أسوان، وإيمان حمدي، مدير عام المهرجانات، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد ناصف أهمية دور وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة في إقامة الفعاليات والمهرجانات الفنية الكبرى، مشيراً إلى شكر وزير الثقافة ومحافظ أسوان على رعايتهما لهذا الحدث المهم، الذي يساهم في الترويج السياحي لأسوان وظاهرة تعامد الشمس، ويبرز ألوان الفنون الشعبية التي تميز المحافظات المصرية.

وأضاف أن مهرجان أسوان يعكس غنى وتنوع التراث الشعبي المصري، ويعد من أبرز الفعاليات الثقافية التي تنظمها الوزارة، مشيداً بالتعاون الكبير مع محافظة أسوان في إقامته وما يحمله من رسائل محبة وسلام.

كما وجه الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، شكره لكل من ساهم في تنظيم المهرجان، مؤكداً أن أسوان هي بلد السحر والجمال وحاضنة التراث، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي قدمته المحافظة لإنجاح المهرجان.

استهلت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، وتخللها عروض فنية من فرق شعبية مثل فرق أسوان وبورسعيد والغربية والأقصر والوادي الجديد والتنورة، حيث قدمت عروضاً متنوعة تعكس التراث الثقافي للمحافظات.

اختتمت الفعاليات بأوبريت "أسوان بتغني"، وشهد المهرجان أيضاً افتتاح معرض للمشغولات اليدوية التي تجسد الطابع الأسواني الأصيل، إلى جانب معرض لإصدارات قصور الثقافة.

يستمر المهرجان حتى 21 أكتوبر، ويشمل عروضاً فنية في مسرح فوزي فوزي وقصور الثقافة المختلفة بأسوان، وتختتم الفعاليات في معبد أبو سمبل بالتزامن مع تعامد الشمس.