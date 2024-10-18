العشائر الفلسطينية تنعى السنوار: استشهد مقاتلا حتى اللحظة الأخيرة في الصفوف الأولى

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نعت الهيئة العليا لشئون العشائر في قطاع غزة الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم الشهيد القائد الوطني المجاهد يحيى السنوار "أبو إبراهيم"، رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وقائد طوفان الأقصى، والذي خلف رفيق دربه الشهيد إسماعيل هنية "أبو العبد".

وأضافت العشائر الفلسطينية أن السنوار استشهد وهو يقاتل المحتل للحظة الأخيرة فوق الأرض، في الصفوف الأولى بين رجاله في ميدان الشرف والعزة والكرامة، حيث روى بدمائه الطاهرة أرض فلسطين.

وتابعت الهيئة: ستذكر جماهير شعبنا الفلسطيني القائد يحيى السنوار بوطنيته وشجاعته وصدقه ووفائه لشعبه وقضيته.

وأكدت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية أنها تشارك الإخوة في حركة حماس وكل جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم العزاء في استشهاده.

وشددت الهيئة على أن استشهاد القادة والمناضلين لن يكسر إرادة شعبنا الفلسطيني في مواصلة النضال والجهاد من أجل كنس الاحتلال عن أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة.