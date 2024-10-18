نفى حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، شائعات وجود ثقوب بثمار الطماطم، قائلا: «لا يوجد طماطم بها لدغة ثعبان، لكن الطماطم ممكن تصاب بسوسة وتعدم داخل الأرض عند الفلاح ولا تنزل إلى الأسواق؛ لأنها لا تصلح للبيع، ونسبة حدوثها لا تتجاوز 0.5%».

وطمأن خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس، المواطنين، قائلا: «منتجاتنا الزراعية آمنة 100%، وتحديدًا الطماطم، وما يشاع على السوشيال ميديا عار تمامًا من الصحة، ليس لدينا في السوق المصري منتج يوجد فيه ضرر على صحة المواطن، وهذه الشائعات تضر بسوق التصدير».

وبشر المواطنين بانخفاض في الأسعار، قائلًا: «اطمئنوا، عندنا كم من المعروض، وسيكون لدينا زيادة في الإنتاج، ونحن مقبلون على انخفاض سيصل من 50 إلى 60% خلال الشهر المقبل، نتيجة زيادات العروات الزراعية».

واستشهد بالشائعات التي انتشرت مطلع العام حول «سرطان البطيخ»، وشائعة «الخوج» خلال العام الماضي، مضيفا: «تم تشكيل لجنة لزيارة أسواق الجملة والتجزئة والعشوائية، ولن يرد لنا أي شكوى لأي شخص تضرر من أكل الطماطم».

وشهدت الساعات الماضية تداول مقطع فيديو يشير إلى وجود ثقوب على ثمار الطماطم من الخارج، محذرا من أن تعرض الطماطم للدغة الثعبان يجعلها سامة.