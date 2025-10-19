حركة لا للملوك تنظم مسيرات حاشدة في مختلف أنحاء أمريكا ضد ترامب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتوقع مراقبون أن يشارك ملايين الأشخاص اليوم السبت في احتجاجات ضد الرئيس دونالد ترامب في أرجاء مختلفة من الولايات المتحدة.

ودعت حركة "لا للملوك" مجددا إلى إقامة احتجاجات على مستوى البلاد ضد ما تعتبره سياسات استبدادية لترامب.

وقال الموقع الإلكتروني للحركة إن إدارة ترامب "ترسل عملاء ملثمين" في شوارع أمريكا، وترهب المجتمعات وتعتقل الأشخاص دون أمر قضائي.

كما تتهم الحركة الرئيس بتعريض الانتخابات للخطر وتقويض إجراءات حماية الصحة والبيئة، والسماح للمليارديرات بالتربح بينما تكافح العديد من الأسر جراء ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضافت الحركة: "إن الرئيس يعتقد أن حكمه مطلق، لكننا ليس لدينا ملوك في أمريكا".