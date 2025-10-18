رئيس شركة مياه الأقصر يتابع أعمال سيارة خدمة العملاء المتنقلة بحوض 18

تابع اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، اليوم، أعمال سيارة خدمة العملاء المتنقلة بمنطقة حوض 18 بمدينة الأقصر، في إطار تطوير خدمات الشركة وتسهيل التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المناطق.

واستمع رمضان إلى آراء عدد من المواطنين حول مستوى الخدمة المتنقلة ومدى رضاهم عنها، حيث تتيح السيارة سداد فواتير المياه والاستعلام عنها وتقديم الشكاوى بسهولة، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب الخدمة الثابتة.

وأوضح رئيس الشركة، أن خدمة العملاء المتنقلة تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف التيسير على المواطنين وتقديم خدمات الشركة في مواقعهم، بما يضمن سرعة الاستجابة لمطالبهم وتوسيع نطاق الخدمة على مستوى المحافظة.

وأضاف أن الشركة مستمرة في تطوير هذه المنظومة وتعميمها على أكبر عدد من المناطق لتحقيق العدالة في تقديم الخدمات.