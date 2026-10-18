تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جهود إنهاء أزمة ضعف مياه الشرب التي استمرت على مدار 5 سنوات، من خلال تنفيذ خط مياه جديد بتكلفة 5 ملايين جنيه، بما يسهم في تحسين ضغوط المياه وضمان وصولها إلى المواطنين بصورة أفضل وأكثر انتظامًا، وإنهاء جانب من معاناتهم اليومية مع الخدمة؛ استجابةً لشكاوى أهالي قرية الشعراوية بمركز سمالوط.

والتقى المحافظ، اليوم الأحد، عددًا من أهالي القرية، الذين أعربوا عن سعادتهم بتحسن مستوى مياه الشرب، ووجهوا الشكر والتقدير لسرعة الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أن وصول المياه بصورة جيدة يمثل فارقًا ملموسًا في حياتهم اليومية.

كما طرح الأهالي عددًا من المطالب الخدمية، في مقدمتها تنفيذ مشروع للصرف الصحي وإنشاء مجمع مدارس لخدمة أبناء القرية، والمساهمة في تخفيف الكثافات الطلابية.

وأكد المحافظ، استمرار جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى، مشيرًا إلى أن مركز سمالوط يأتي ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية.

ووجه بدراسة مطالب الأهالي وفقًا للأولويات والإمكانات المتاحة، بما يضمن الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم.

ومن جانبه، أوضح عويس غرياني رئيس مركز ومدينة سمالوط، أن خط المياه الجديد يمتد من مدينة سمالوط بطول يزيد على 2000 متر وقطر 6 بوصات، بتكلفة إجمالية تبلغ 5 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن قرية الشعراوية كانت تقع في نهاية شبكة المياه المتغذية من قرية البيهو، وهو ما تسبب في ضعف الضغوط وعدم وصول المياه بالكفاءة المطلوبة إلى الأهالي.

وكشف عن تنفيذ أعمال دفع نفقي لتركيب ماسورة بقطر 10 بوصات، مع الإبقاء على ماسورة بقطر 6 بوصات لخدمة القرية.

ولفت إلى أن المشروع أسهم أيضًا في توفير مياه الشرب لخمس عزب تابعة لقرية البيهو، بما يعزز انتظام الإمدادات ويحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.