رئيس هيئة الاستثمار: وافقنا على 21 منطقة استثمارية منذ 2017

قال محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة وافقت على 21 منطقة استثمارية منذ عام 2017.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته شركة الديار القطرية، اليوم الأحد، بمشاركة وزراء الاستثمار الدكتور محمد فريد، والإسكان راندا المنشاوي، والمالية أحمد كجوك، لإطلاق منطقة علم الروم الاستثمارية على ساحل البحر المتوسط، إن 9 منها جرى تنفيذها، و11 منطقة تحت الإنشاء، وتبقي منطقتين يجري الاستعداد لتنفيذها.

وأوضح طالب العزبة، رئيس قطاع التطوير وتسليم المشروعات في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية، إن مشروع المنطقة الاستثمارية «علم الروم» سيوفر 250 ألف فرصة عمل عند اكتماله.

وأكد أن المرحلة الأولى التي تنتهي في 2030، ستوفر 30 ألف فرصة عمل.

وعقدت الشركة المؤتمر الصحفي لإطلاق المشروع، الذي أعلنته الحكومة المصرية العام الماضي، والذي تصل استثماراته إلى نحو 30 مليار دولار، وذلك لإطلاق المنطقة الاستثمارية علم الروم.