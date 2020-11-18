 بعد وضع شروط لبيع السيارات المستعملة.. حماية المستهلك: نحمي المواطن من خداع التجار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد وضع شروط لبيع السيارات المستعملة.. حماية المستهلك: نحمي المواطن من خداع التجار

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 3:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 3:19 ص

قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون الجهاز يغطي معظم الجوانب، من بينها بيع السيارات المستعملة.

وأضاف سمير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أن الجهاز يعمل في المقام الأول على حماية المستهلك من الخداع الذي قد يقع فيه من قبل التجار.

وأوضح أن الكشف على السيارة المستعملة شرط رئيسي للبيع، مضيفًا أنه يجوز الاتفاق على مخالفة هذا الشرط، لكن لا بد أن يكون كتابيًا، على أن يتحمل المستهلك المسؤولية كاملة.

ولفت إلى أن الكشف الفني يوضح حالة السيارة من جميع الجوانب، موضحًا أن الكشف يجرى من خلال المراكز المتخصصة المعتمدة من قبل الجهاز.

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