 وزيرا خارجية إسرائيل والبحرين يتفقان على تبادل فتح سفارات - بوابة الشروق
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 4:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

وزيرا خارجية إسرائيل والبحرين يتفقان على تبادل فتح سفارات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 4:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 4:46 م

صرح وزيرا الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي والبحريني عبد اللطيف الزياني، بأنهما اتفقا على تبادل فتح سفارات لبلديهما خلال محادثاتهما اليوم الأربعاء.

وقال أشكينازي، في مؤتمر صحفي مشترك بينهما، لقد "اتفقنا على تبادل فتح السفارات، وحث الجانب الفلسطيني على استئناف المفاوضات".

وقال الزياني، من جانبه، إن بلاده تقدمت بطلب رسمي لفتح سفارة في إسرائيل.

وأضاف أن الجانبين بحثا مكافحة الإرهاب ونشر ثقافة الحوار، مؤكدا أن المنامة "مقتنعة بالسلام والتعايش وقبول الآخر".

ووجه الزياني دعوة للوزير الإسرائيلي لزيارة البحرين.

وأعرب الزياني عن سعادته لتزامن زيارته مع ذكرى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس المصري الراحل أنور السادات لإسرائيل في نوفمبر من عام 1977.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك