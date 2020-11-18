العفو الدولية تحث قطر على القيام بالمزيد من الإصلاحات لحماية حقوق العمال الوافدين

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء إن قطر قامت إصلاحات لتحسين أوضاع العمال الوافدين، رغم أن بعضها لم يتم "تنفيذه وتطبيقه بالكامل"

وحققت قطر تقدما في حماية حقوق العمال الوافدين، بما في ذلك الإصلاحات التي تم الإعلان عنها هذا العام لتسهيل حرية التنقل ووضع حد أدنى جديد للأجور.

ومع ذلك ، قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على قطر أن تنفذ بشكل فعال عملية الإصلاح وأن "تنهي إفلات أصحاب العمل المسيئين من العقاب".

وقالت ريجينا سبوتيل، خبيرة شؤون الخليج في منظمة العفو بألمانيا : "نرحب بالإصلاحات من حيث المبدأ. وإذا تم تنفيذها بشكل صحيح، ستزال العديد من الجوانب التي بها إشكاليات. ومع ذلك فإن التنفيذ معيب وفاتر فحسب".

وقالت المنظمة إن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم مواطن الضعف للعمال، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على الحركة على سبيل المثال، جعلت من الصعب على العمال السعي للحصول على العلاج إذا كانوا مرضى.

وقالت سبوتيل إنه "لولا كأس العالم، لما كان تغير شيء... تمضي البلاد على المسار الصحيح حتى وإن كان لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به".

وذكرت المنظمة أن قطر لا تزال بحاجة إلى التأكد من عدم حدوث بعض الممارسات ذات الصلة بالكفالة، بما في ذلك مصادرة جوازات سفر العمال.