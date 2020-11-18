رئيس وزراء الهند يهنىء بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة

أجرى رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" حيث ناقشا خلالها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتغير المناخ بالإضافة إلى التعاون في منطقة المحيطين الهادي والهندي، وأكدا التزامهما الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.

وقال مودي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "إنني تحدثت إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عبر الهاتف لتهنئته.. حيث أكدنا مجددا التزامنا الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية وناقشنا أولوياتنا ومخاوفنا المشتركة - جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ والتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادي".

وبعث مودي برسالة تهنئة لـنائب الرئيس الأمريكي المنتخب "كامالا هاريس"، حيث قال "إن نجاحها يعد مصدر فخر وإلهاما كبيرا لأعضاء الجالية الهندية الأمريكية الذين يمثلون مصدرا هائلا لقوة العلاقات الهندية الأمريكية".