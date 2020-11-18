 إعادة انتخاب بيلوسي لقيادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي - بوابة الشروق
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إعادة انتخاب بيلوسي لقيادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي

وكالات:
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 7:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 7:41 م

أعيد انتخاب نانسي بيلوسي لقيادة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي خلال الانتخابات الافتراضية التي جرت اليوم الأربعاء.

وكتب الحزب الديمقراطي في حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": " مبروك لنانسي بيلوسي على انتخابها مرة جديدة لتكون قائدتنا الشجاعة في مجلس النواب، ومرشحتنا لمنصب رئيس مجلس النواب"، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية فإن بقاء بيلوسي في منصبها كرئيس للمجلس هو دليل على مدى قوة قبضتها على الديمقراطيين في مجلس النواب حتى بعد أن تكبدوا خسائر مخيبة للآمال في انتخابات 2020.


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