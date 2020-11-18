رامافوسا يعرب عن تمنياته الطيبة لجو بايدن بعد اتصال هاتفي

تحدث رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، قائلا إن بايدن كان حليفا خلال سنوات الفصل العنصري.



وقال رامافوسا عبر تويتر "تحدثت إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الليلة الماضية بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك تعزيز العلاقات الأمريكية الأفريقية والتعاون للتغلب على جائحة كوفيد-19".



وأضاف رامافوسا: "زار السيد بايدن جنوب أفريقيا ضمن وفد من الكونجرس خلال أيام الفصل العنصري المظلمة، حيث أظهر شغفه بحقوق الإنسان والكرامة لجميع مواطني جنوب أفريقيا.. اليوم هو معجب بما حققناه".



وذكر رامافوسا: "نتمنى له ولنائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس التوفيق في العمل المقبل".



يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب كانت له تقييمات متباينة في أفريقيا خلال فترة ولايته، حيث أعربت العديد من الحكومات عن غضبها بعد أن وصف الدول الأفريقية بأنها "دول قذرة".



ومن المحتمل أن يكون لدى بعض الدول الأفريقية الآن الأمل في أن تنخرط الولايات المتحدة فى المنطقة بشكل أكبر.



وقال رامافوسا: "رحب السيد بايدن بالدور الذي تؤديه أفريقيا في الشؤون الدولية وفي تعزيز التعددية".