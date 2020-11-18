استطلاع: 46% من الأمريكيين يرون أن علي ترامب الاعتراف بهزيمته

أظهرت نتائج استطلاع رأي جديد أجرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية بالتعاون مع شركة "مورنينج كاونسلت" لاستطلاعات الرأي، أمس الثلاثاء، أن أغلب الناخبين يقولون إنه يجب على ترامب، الاعتراف بهزيمته وتسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن.

ورأي 46% من المشاركين في الاستطلاع، أنه يجب على ترامب التنازل عن السلطة "فورا"، وقال 32% إنه يجب على ترامب تسليم السلطة "إذا ما لم يكن لديه أدلة تثبت صحة مزاعمه بحدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات"، مقابل 12% رأوا أنه لا يجب على ترامب التنازل عن السلطة "مهما حدث".

وتنقسم نتائج الاستطلاع بشكل حاد على أسس حزبية، حيث قال 72% من الديمقراطيين إن على ترامب التنازل على الفور، مقارنة بـ 16%فقط من الجمهوريين. وقال 48% من الجمهوريين إن على ترامب التنازل فقط إذا لم يتمكن من دعم مزاعمه التي لا أساس لها من تزوير الناخبين، ويقول ربع الناخبين المسجلين في الحزب الجمهوري إن على ترامب ألا يتنازل مهما حدث.

وأجري الاستطلاع على عينة قوامها 994 ناخبا في الفترة ما بين 13 إلى 16 نوفمبر الماضي بهامش خطأ 2%.

إلي ذلك، تعهد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، بأن يتم نقل السلطة بشكل سلمي في الوقت المناسب.

وقال ماكونيل في مؤتمر صحفي: "سنجري نقلا منظما للسلطة من الإدارة الحالية إلى الإدارة التالية"، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد حان الوقت لإدارة الخدمات العامة للتصديق على فوز بايدن بالانتخابات، وهي الخطوة التي ستمنحه إمكانية الوصول إلى الموارد الفيدرالية والقدرة على التنسيق مع المسؤولين الفيدراليين، قال ماكونيل: "المحاكم ستفصل في نزاعات الانتخابات وستصدق الولايات على أصواتها".