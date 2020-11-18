وزير الداخلية الألماني يدافع عن تصرف الشرطة في فض متظاهري كورونا

دافع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، عن تصرف الشرطة في العاصمة برلين في فض المتظاهرين المحتجين على تغييرات قانون الحماية من العدوى.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مساء اليوم الأربعاء:" كل الهيئات الدستورية استطاعت أن تعمل اليوم بدون قيود، ودولة القانون الديمقراطية على قيد الحياة، والشرطة هي درعها الحامي".

ووجه زيهوفر الشكر إلى قوات الشرطة "على هذه الخدمة المهمة في بلادنا".

كان البرلمان الألماني وبعده مجلس الولايات قد وافقا على تعديلات قانون الحماية من العدوى، والتي تهدف منها الحكومة إلى توفير أساس قانوني للتدابير التي اتخذتها حتى الآن لمكافحة كورونا في شكل مراسيم، وإقرارها بصورة محددة.

وتظاهر آلاف الناس ضد القانون الجديد، وكان نحو 7000 شخص قد تجمعوا عند بوابة براندنبورج وحدها، وقد استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريقهم، وقالت الشرطة إنها استخدمت آلات ضخ "رذاذ" وليس خراطيم تضخ تيار المياه الشديد .

واستعانت الشرطة بنحو 2200 فرد من أفرادها للتعامل مع المظاهرة.