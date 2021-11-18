سجلت هولندا 20 ألفا و803 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 45 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و395 ألفا و815 إصابة، والوفيات إلى 19 ألفا و273 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 24 مليونا و350 ألفا و365 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.