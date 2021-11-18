فلامينجو يفوز على كورينثيانز في الدوري البرازيلي

فاز فريق فلامينجو على ضيفه كورينثيانز 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز سانتوس على شابيكوينسي 2 / صفر، وكويابا على إنترناسيونال 1 / صفر، وسييارا على فورتاليزا 4 / صفر، وجوفينتود على فلومينينسي 1 / صفر، وساو باولو على بالميراس 2 / صفر، وتعادل أميريكا مينيرو مع أتلتيكو جوبانيينسي سلبيا.

ويدين فلامينجو بالفضل في هذا الفوز للاعبه برونو هنريكي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

ورفع فلامينجو رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف أتلتيكو مينيرو، المتصدر، فيما توقف رصيد كورينثيانز عند 50 نقطة في المركز الخامس.