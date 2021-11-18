تكريم فريق مركز القياس والتقويم بجامعة العريش

عقد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش بشمال سيناء اجتماعا بحضور الدكتورة أسماء صباح مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة والفريق التنفيذي للمشروع.

وأشار رئيس جامعة العريش أنه تم تكريم الفريق على إنجاز انشطة المشروع خلال الدورة الخامسة للقياس والتقويم وحصول الجامعة على المركز الثاني من بين تسع جامعات مشتركة بنفس الدورة، والمركز الأول في معيار قيادة وتنظيم العمل بالمشروع.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم مناقشة الخطة الإجرائية لتطوير آليات مركز القياس والتقويم بالجامعة وأعطى توجيهاته بأهمية الحفاظ على استمرارية نجاح المركز وتطوير الاختبارات بالجامعة تماشياً مع خطة التطوير بالجامعة الهادفة إلى رقمنة جميع الخدمات والعمليات التعليمية بالجامعة.