المالية: 245 مليار جنيه إجمالي الإيرادات الضريبية خلال 4 أشهر

ارتفعت الإيرادات الضریبیة بنسبة 7ر14% خلال الفترة (يوليو – أكتوبر) 2021 لتسجل 2ر245 ملیار جنیه مقابل 6ر213 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وذكرت وزارة المالية، في تقرير اليوم، أن المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية ارتفعت بنحو 8ر17 مليار جنيه بنسبة 62% لتسجل 4ر46 مليار جنيه خلال 4 أشهر، مقابل نحو 6ر28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأضافت أن المتحصلات الضريبية من الجهات غير السيادية زادت بنحو 8ر13 مليار جنيه بنسبة 4ر7% لتسجل 8ر198 مليار جنيه، مقابل 185 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأشارت إلى ارتفاع المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة بـ 2ر16 مليار جنيه بنسبة 5ر15% لتسجل 8ر12 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وذلك لارتفاع الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة 7ر19% لتحقق 9ر58 مليار جنيه، وزيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة 4ر14% لتحقق 2ر15 مليار جنيه.

كما ارتفعت الحصيلة من الضرائب على السلع جدول رقم "1" محلية بنسبة 6ر5% لتحقق 4ر33 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزادت الحصيلة من رسوم التنمية بنسبة 2ر36% لتبلغ 4ر3 مليار جنيه.

ولفتت إلى زيادة الحصيلة من ضريبة الدمغة بنسبة 4ر16% لتصل إلى 6ر5 مليار جنيه، فيما صعدت الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 3ر17 مليار جنيه لتحقق 3ر39 مليار جنيه خلال 4 أشهر، وذلك في ضوء ارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة إلى 35 مليار جنيه.

وارتفعت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنسبة 9ر9% لتحقق 8ر11 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وأوضحت أن الإيرادات غير الضريبية حققت 2ر66 مليار جنيه خلال 4 أشهر، وذلك لارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات لتصل إلى 7ر19 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، في ضوء ارتفاع الحصيلة من موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة لتحقق 7ر15 مليار جنيه.

وقد حققت الحصيلة غير الضريبية من عوائد الملكية نحو 16 مليار جنيه ، كما حققت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة نحو 8ر29 مليار جنيه.