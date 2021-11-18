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كندا تسجل 2526 إصابة جديدة و27 حالة وفاة بكورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 10:27 ص | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 10:27 ص

سجلت كندا 2526 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 27 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و765 ألفا و164 إصابة، والوفيات إلى 29 ألفا و485 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 59 مليونا و776 ألفا و509 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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