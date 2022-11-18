اليابان: صاروخ كوريا الشمالية سقط على الأرجح في المنطقة الاقتصادية الخاصة

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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية صباح اليوم، من المحتمل أن يكون قد سقط في المنطقة الاقتصادية الخاصة لبلاده، وفقا لوكالة أنباء كيودو.

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن الصاروخ أطلق باتجاه الشرق في حوالي الساعة 10:14 صباحا بالتوقيت المحلي (0114 بتوقيت جرينتش) بالقرب من الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية، حسبما أفادت كيودو.

ونقلت الوكالة عن كيشيدا احتجاجه الشديد على الإطلاق ووصف استفزازات بيونج يانج بأنها "غير مقبولة".

وقال رئيس الوزراء الياباني، إنه لم ترد تقارير حتى الآن بشأن أضرار لحقت بالسفن أو الطائرات جراء الصاروخ.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في وقت سابق أن التحليل الأولي يشير إلى أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية كان صاروخا باليستيا عابرا للقارات.