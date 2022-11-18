النمسا ترفض انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنجن

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أعرب وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، عن رفض بلاده انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنجن.

وقال كارنر: "بصفتي وزير الداخلية، المسئول عن الأمن في البلاد، أقول لا بشكل واضح عن انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنجن".

وأضاف أن نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي لا يعمل، وبالتالي فإن مراقبة الحدود لا تتم بالقدر المطلوب، ودول الاتحاد الأوروبي مضطرة لحماية حدودها بنفسها.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق، استعداد بلغاريا ورومانيا وكرواتيا للانضمام إلى منطقة شنجن. ووافقت مجموعة اليورو في 16 يونيو، على انضمام كرواتيا .

ووافق مجلس وزراء الاقتصاد والمالية لدول الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق على انتقال كرواتيا إلى اليورو اعتبارا من 1 يناير 2023.