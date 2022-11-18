زلزال بقوة 5 درجات يضرب هرمزكان جنوبي البلاد

ضرب زلزال بشدة 5 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الخميس مدينة كنك بمحافظة هرمزكان (جنوب ايران).

وبحسب مركز رصد الزلازل الوطني، فقد حدث هذا الزلزال في الساعة الخامسة و29 دقيقة من مساء اليوم الخميس بالتوقيت المحلي .

وحدد المصدر ذاته، قوة زلزال هرمزكان بـ 5 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 16 كيلومترا عن سطح الارض؛ ولم ترد لحد الان اي تقارير بشان الخسائر المحتملة الناجمة عن الحادث.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية،كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7ر7درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37الف قتيل و 100 ألف مصاب .