مدريد تشهد مظاهرات حاشدة جديدة بسبب العفو المزمع عن انفصاليين كتالونيين

تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين مجددا في شوارع مدريد، اليوم السبت، للإعراب عن معارضتهم لعفو مزمع عن سياسيين كتالونيين انفصاليين أتاحوا لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز البقاء في منصبه.

وأظهرت لقطات مصورة عبر التلفزيون الرسمي "آر تي في إي" لافتات مكتوب عليها "اسجنوا سانشيز" و"سانشيز خائن للوطن".

وشارك في مطلع الأسبوع الجاري مئات الآلاف في احتجاج ضد العفو الذي تعهد به سانشيز للحصول على دعم الأحزاب الكتالونية في تشكيل حكومة ائتلاف بعد انتخابات 23 يوليو غير الحاسمة.

وقدر منظمو مسيرة مدريد عدد المتظاهرين بمليون شخص، بينما تحدث ممثلو البلديات في مدريد عن 170 ألف شخص.

وكان من بين الداعين للمسيرة ألبرتو نونييز فييخو، رئيس حزب الشعب المحافظ أكبر حزب معارض، وسنتياجو أباسكال رئيس حزب "فوكس" اليميني الشعبوي.