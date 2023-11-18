القسام تعلن فقدان الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى للاحتلال

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، فقدان الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى للاحتلال الإسرائيلي.

وكتب عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى للعدو، ومصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولاً».

يأتي ذلك فيما سار عشرات الآلاف من الإسرائيليين اليوم السبت، في مسيرة عبر الطريق السريع الرابط بين القدس الغربية وتل أبيب؛ مطالبين الحكومة بالعمل على إطلاق المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وتأتي المسيرة على وقع تعثر المفاوضات لتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية.

وكانت المسيرة الراجلة، التي دعا لها أهالي المحتجزين الإسرائيليين، انطلقت الثلاثاء من تل أبيب؛ حيث من المقرر أن تصل مساء اليوم إلى محيط مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الغربية.

وقدرت القناة 12 الإسرائيلية أعداد المشاركين في المسيرة بنحو 20 ألفا.

وقالت القناة إن عائلات المحتجزين الإسرائيليين دعت جميع أعضاء المجلس الوزاري الحربي لمقابلتهم هذا المساء، ورفعوا شعار «أنتم مسئولون عن إعادتهم الآن، قابلونا وتوقفوا عن السماح لنا بالتسول، هذا غير منطقي».

وأشارت إلى أن عضوي المجلس الوزاري الحربي بيني جانتس وغادي آيزنكوت، سيلتقيان الأهالي مساء اليوم، في حين لم يؤكد رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير الشئون الإستراتيجية رون ديرمر الحضور.