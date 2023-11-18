تنتشر مقاطع استهداف جنود المقاومة في غزة للجنود والآليات العسكرية الإسرائيلية "المتوغلة" في قطاع غزة، ويتردد صدى كلمة المقاومة دائماً عند الحديث عن الجنود أو المسلحين الذين ينفوذ عمليات نوعية تجاه الاحتلال وبرز الحديث عن فصائل المقاومة الموجودة في القطاع المحاصر.

- كتائب عز الدين القسام

هي الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتأسست عام 1987، وتبنت اسم القسام نسبةً لرجل الدين الفلسطيني عز الدين القسام، الذي يعرف بشيخ مشايخ الجهاد الفلسطيني، ولعب استشهاده دوراً كبيراً في إشعال الثورة الفلسطينية الكبرى "1936- 1939"، حيث وصف بأنه "رمزاً من رموز المقاومة الفلسطينية".

وأصبحت كتائب القسام المسئولة عن مقاليد الحكم في غزة بعد فوز حركة حماس في الانتخابات عام 2006، واستبعاد منافستها حركة فتح الفلسطينية من القطاع عام 2007، ورغم ذلك فإن القسام ليست المقاومة الوحيدة في القطاع.

وقد خاض القطاع المحاصر عددا من الحروب مع جيش الاحتلال، في أعوام 2008، و2012، و2014، واشتباكات 2021، و2022.

- سريا القدس

هي الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وهي ثاني أقوى جماعة في غزة، ملتزمة فكرياً بتدمير إسرائيل وإنشاء دولة فلسطينية، ولكنها ركزت تقريباً على الوسائل العسكرية فقط، دون أن يكون لها أي واجبات حكم رسمية أو إدارية في غزة بشكل مستقل عن حماس.

واكتسبت قوات سريا القدس أيضًا سمعة طيبة وشعبية بين الفلسطينيين، في شن هجمات مميتة في إسرائيل منذ الثمانينيات، ومن آخر عملياتها التي أحدثت صدى واسع، في مقاطع الفيديو التي بثتها، وتعرض سيطرة جنودها على موقع ناحل عوز العسكري في شهر أكتوبر الماضي.

- كتائب الناصر صلاح الدين

كانت بداية كتائب الناصر صلاح الدين عام 2000 من أعضاء سابقين من حركة فتح الفلسطينية، كجناح عسكري للجان المقاومة الشعبية، وبرز دورها في الهجوم على غزة عام 2008، ثم أعلنت انشقاقها عن لجان المقاومة الشعبية، وتأسيس كيان مستقل بنفس الاسم.

ويعتقد أنها تتألف من تحالف فضفاض من المقاتلين المتحالفين بشكل وثيق مع حماس والجهاد الإسلامي، ونفذت الكتائب عمليات مختلفة ضد إسرائيل منذ الانتفاضة الثانية، خاصة تفجير المركبات، وقاتلت خلال حروب غزة السابقة، وتعلن بانتظام مسئوليتها عن الهجمات ضد القوات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية أثناء عملية طوفان الأقصى.

- كتائب أبو علي مصطفى

هذه الكتائب هي الجزء العسكري من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتأسست عام 1967، وسمي جناحها العسكري، كتائب أبو علي مصطفى، على اسم زعيم الجماعة الراحل الذي قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي في عام 2001.

وتصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عناوين الأخبار الدولية في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي من خلال عمليات اختطاف الطائرات، كما أعلنت مسئوليتها عن اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي عام 2001، والتفجيرات الانتحارية عام 2003 في إسرائيل، ومؤخرا، نشرت مقاطع فيديو لمقاتليها المشاركين في عملية "طوفان الأقصى".

- كتائب الجهاد جبريل

تعتبر كتائب الجهاد جبريل الجناح العسكري للجبهة الشعبية القيادة العامة، وسميت باسم الابن الراجل لمؤسسها أحمد جبريل، وكانت في السبعينيات والثمانينيات تستخدم جنوب لبنان كقاعدة عمليات لها، ومن أبرز عملياتها الهجوم المفاجئ عام 1987 على قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المعروف باسم "ليلة الطائرات الشراعية المعلقة".

- كتائب شهداء الأقصى

وهي جناح عسكري لحركة فتح، وتنقسم لعدد من المجموعات المسلحة ومنها "مجموعة أيمن جودة"، و"مجموعة نبيل مسعود"، و"لواء نضال العامودي"، وتم تشكيل كتائب شهداء الأقصى أثناء الانتفاضة الثانية في عام 2000 وتعاونت على نطاق واسع مع حماس والجهاد الإسلامي في غزة.

- كتائب عبدالقادر الحسيني

وتم تاسيسها من خلال مجموعة من العناصر المسلحة للمقاومة التي كانت تنتمي لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح.

- كتائب المقاومة الوطنية

وهي تنتمي إلى الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، وكانت إحدى أبرز عملياتها هي الاستيلاء على مدرسة ابتدائية إسرائيلية عام 1974.