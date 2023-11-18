قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد نحو 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لاستشهاد 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

في سياق متصل، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وجنوب القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرق رفح، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى النجار.