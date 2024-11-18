ظهرت أنباء عن مسئولين أمريكيين بإعطاء حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن للجيش الأوكراني الضوء الأخضر لاستخدام الصواريخ التكتيكية "أتاكمز" على الأراضي الروسية، وذلك محاولة من إدارة بايدن مسابقة الزمن قبل قدوم دونالد ترامب الذي وعد بإغلاق ملف الحرب الأوكرانية في 24 ساعة، بينما لا تخفي ميول ترامب المحابية لروسيا في الصراع لتكون الصواريخ التكتيكية إحدى الأوراق الأخيرة التي يدخلها بايدن للمعركة قبل رحيله.

وتسرد جريدة الشروق أهم المعلومات عن الصواريخ التكتيكية "أتكامز" ودورها في الحرب الأوكرانية قبل أن يتم السماح بضرب الأراضي الروسية بها بحجة وجود مقاتلين من كوريا الشمالية داخل روسيا.

-مواصفات "أتاكامز"

وأوضحت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية المختصة بصناعة المحركات والأسلحة بعض مواصفات صواريخ "أتاكامز"، إذ يبلغ طولها 4 أمتار، ووزن يفوق الطن ونصف، بينما تحمل 115 من المتفجرات بجانب الشظايا التي دورها إصابة عدد كبير من الأهداف.

ويبلغ قطر الصاروخ الواحد الـ600 ملي متر، بينما يستطيع ضرب أهداف على بعد 300 كيلومتر في عمق العدو.

- ضرب خطوط الإمداد

وذكر مركز الأسلحة المتكاملة الأمريكي أن الصواريخ التكتيكية تعمل على ضرب الخطوط الخلفية للأعداء، وتحديدا خطوط الإمداد وآبار البترول والمقرات القيادة والمركبات العسكرية المتنوعة، ما يعوق الأعداء عن توفير الدعم والإسناد للخطوط الأمامية.

-ميراث الحرب الباردة

وأوردت دراسة من معهد هونتسفيلد البحثي بألاباما تناولت بداية ونشأة صواريخ أتاكامز، حيث أرادت الولايات المتحدة في عام 1978 أن يكون لديها سلاح استباقي لإحباط أي هجمات من الاتحاد السوفييتي، ولتكون تلك الصواريخ بمدى أقصر من الصواريخ الاستراتيجية المخصصة لضرب مناطق في العمق.

-استخدامها في ضرب العراق

ونقل الموقع الرسمي لشركة لوكهيد للأسلحة أن صواريخ أتكامز تم استخدامها خلال حرب عاصفة الصحراء ضد القوات العراقية بعشرات الصواريخ بينما تم ضرب العراق بأكثر من 450 صاروخ أتكامز خلال الغزو الأمريكي 2003.

-في الحرب الروسية الأوكرانية

وشهدت الساحة الأوكرانية أول استخدام لصواريخ أتاكامز قصيرة المدى في أكتوبر 2023 حين استهدف الجيش الأوكراني القوات الروسية بشبه جزيرة القرم، ما أحبط قدرة الروس في استخدام المروحيات الهجومية ضد أوكرانية.

واستخدم الجيش الأوكراني الصواريخ التكتيكية من المدى الأعلى في أبريل الماضي ضد إحدى القواعد الروسية المتقدمة في أوكرانية، ما أحدث عدة تفجيرات كبيرة، بينما أعلنت الولايات المتحدة عن نشرها وحدات من صواريخ أتاكمز في أوكرانيا.

يذكر أنه في يونيو الماضي تسببت أتاكامز الأوكرانية في إصابة 150 من المدنيين الروس باستهداف شاطئ في منطقة سيفاستوبول الواقعة تحت السيطرة الروسية.

-دولة عربية تملك صواريخ أتاكامز

تجدر الإشارة إلى أن هناك دولة عربية وحيدة استطاعت أن تملك صواريخ أتاكمز وهي مملكة البحرين، حيث تملك نحو 140 صاروخا من فئتين مختلفتين، بينما تقدمت دولتي قطر والإمارات بطلبات للحصول على صواريخ أتاكمز.