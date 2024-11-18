مقتل 8 وإصابة العشرات في غارة روسية على مبنى بشمالي أوكرانيا

قال مسؤول مساء الأحد إن غارة روسية أصابت مبنى يتألف من تسعة طوابق في مدينة سومي في شمال أوكرانيا أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة العشرات، في هجوم ضخم شنته روسيا بطائرات مسيرة وصاروخ، وصفه مسؤولون بأنه الهجوم الأكبر في الأشهر الأخيرة.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن طفلين كانا من بين القتلى الثمانية في سومي، على بعد (40 كيلومترا) من الحدود مع روسيا. وتم إجلاء أكثر من 400 شخص من المبنى.

ويقوم رجال الإنقاذ بتفقد كل شقة بحثا عن الأشخاص الذين ربما يكونوا ما زالوا في المبنى المتضرر.

وقال كليمينكو "كل حياة دمرتها روسيا هي مأساة كبيرة".