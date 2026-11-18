دفعت الجهات الإشرافية المختصة بقوافل الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية متعددة الأنواع، من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم، اليوم الأربعاء؛ لتعزيز احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح لـ"الشروق"، أنه تم إدخال دفعات الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو العام الماضي حتى أمس الثلاثاء، بلغ 51950 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تقدر بنحو 7 ملايين و299 ألف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 3600 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 132 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.