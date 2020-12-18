ضبط مصنع كرتون ومخزن مواد غذائية يعملان بدون ترخيص في المنوفية

أكد إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار شن الحملات التموينية المكبرة وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال المحافظ - في بيان اليوم - إن مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية تمكنت من ضبط مصنع كرتون داخل مزرعة دواجن يعمل بدون ترخيص وحيازة مستلزمات إنتاج بدون مستندات داله على مصدرها واستخدام علامة تجارية وهمية غير مسجلة والتحفظ على 5 أطنان ورق كرتون خام و1700 كرتونة فارغة مدون عليها ماركة وهمية غير مسجلة و 4 ماكينات لتصنيع الكرتون، كما تم ضبط مخزن مواد غذائية يمارس النشاط بدون ترخيص والتحفظ على 7 أطنان أرز و500 كجم مكرونة بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها.

وأضاف أنه تم ضبط مخزن منظفات لحيازته منظفات صناعية مجهولة المصدر والتحفظ على 6000 زجاجة كلور سعة الزجاجة 750 مللى ، وضبط مخازن ومحلات أسمدة زراعية تعمل بدون ترخيص وحيازة اسمدة زراعية مجهولة المصدر والتحفظ على 4 أطنان سماد نترات النشادر و2 طن و700 كجم سماد كبريت و2 طن سماد زراعي سوبر فوسفات.

من جانبه قال رئيس قسم مباحث التموين بالمنوفية، إنه تم تحرير 285 قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن وقرى المحافظة خلال عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة فى الفترة من 8 ديسمبر وحتى 14ديسمبر الجاري د، ومن أهمها تحرير 16 قضية غش تجارى، و90 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و27 قضية عدم وجود شهادة صحية "محلات تجارية"، و22 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و21 قضية عرض وبيع لحوم أزيد من السعر المعلن، و21 قضية تقرير عدم الإعلان عن السعر و23 قضية عدم مزاولة النشاط في أوقات العمل (مستودع غاز)، و39 قضية تقرير إنتاج خبز ناقص الوزن (مخابز بلدية)، و46 قضية خبز غير مطابق للمواصفات (مخابز بلدية).

وأضاف أنه من أبرز قضايا الغش التجاري التي تم ضبطها خلال الحملات التفتيشية، ضبط معمل ألبان يمارس النشاط بدون ترخيص وحيازة مواد غذائية بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها والتحفظ على 3 أطنان ملح طعام ، وضبط مخزن مواد بناء لحيازته مواد بناء بدون مستندات أ فواتير دالة على مصدرها وضبط 20 طن أسمنت، فيما تم ضبط مخزن إكسسوار محمول لحيازته على إكسسوارات محمول لا يوجد لها افراجات جمركية والتحفظ على 10 آلاف اسكرينه محمول غير مدون عليها بيانات وألف عبوة ورقية فارغة لتعبئة الإكسسوارات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وضبط محل أعلاف يدار بدون ترخيص وحيازة أعلاف مجهولة المصدر والتحفظ على ما يقرب من 4 أطنان نخالة خشنة و 2 كسب وطن أعلاف دواجن بدون مستندات دالة على مصدرها، بالإضافة إلى ضبط 6 أطنان دقيق بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها وتجميع سلع تموينية مدعمة من قبل الدولة وضبط 33 كرتونة زيت تمويني مدعم من قبل الدولة، فضلا عن ضبط مستودع غاز لتجمعية أسطوانات غاز محظور استخدامها في غير الغرض المخصص له لإعادة بيعه في السوق السوداء وضبط 400 أسطوانة.