جامعتا الإسكندرية وحمدان بن محمد الذكية بالإمارات تبحثان تفعيل البرامج المشتركة

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، الدكتور مصطفى نور الدين حسن، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد فاروق منسق البرنامج المشترك بين الجامعتين، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين الجامعتين الهادفة إلى طرح برامج دراسات عليا مشتركة بنظام التعليم الهجين.



وتم خلال اللقاء استعراض الترتيبات الخاصة بالاستعداد لبدء الدراسة في برنامج ماجستير "الإبداع وإدارة التغيير" والذي تم إطلاقة موخرا، واقترح رئيس الجامعة تنظيم لقاء مشترك مع الشركات الكبرى بالإسكندرية للتعريف بهذه البرامج التنافسية بما يسهم في رفع كفاءة العاملين بها.



كما تم التباحث في تفعيل برامج دراسات عليا جديدة في مجالات التميز المؤسسي وريادة الأعمال، وبرنامج ماجستير "الإبداع وإدارة التغيير" هو برنامج مميز يُطرح لأول مرة في مصر ومدته ثلاثة فصول دراسية فقط (عام ونصف)، وهو معتمد من المجلس الأعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية ويهدف إلى تطوير المهارات القيادية من أجل دعم الإبداع وإدارة التغيير في المنظمات، ويستهدف القيادات الحالية والمستقبلية في المنظمات التي تسعى إلى التميز في ضوء التغيرات العالمية وتوجهات الدولة، ونظام الدراسة بالبرنامج يشمل حضور محاضرات بالإضافة إلى جزء يتم عن طريق التعليم الإلكتروني.



وأكد "قنصوة"، خلال اللقاء حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية كأول مؤسسة أكاديمية متخصصة في توفير خدمات تعليمية في مجال إدارة الجودة الشاملة عبر التعليم الذكي في الوطن العربي والشرق الأوسط، مؤكدا أهمية الاتجاه إلى نظام التعليم الإلكتروني والذكي باعتباره مستقبل التعليم الذي يتيح للدارسين الحصول على الدرجات العلمية المختلفة وفق ضوابط محددة، كما تتيح فرص التعليم المستمر وفقًا لمتطلبات الجودة الشاملة.



ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى نور الدين حسن، حرص جامعة حمدان بن محمد الذكية بالإمارات على التعاون مع جامعة الإسكندرية العريقة وأهميته كأحد جوانب تفعيل الشراكة بين الدولتيبن الشقيقتين في مجالات التعليم.