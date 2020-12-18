 مصادر نيجيرية رسمية: بوكو حرام تفرج عن تلاميذ مختطفين لديها - بوابة الشروق
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مصادر نيجيرية رسمية: بوكو حرام تفرج عن تلاميذ مختطفين لديها

أرشيفية
أرشيفية
لاجوس - د ب أ
نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 12:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 12:31 ص

ذكر التليفزيون الرسمى النيجيري استنادا لمصادر بحكومة ولاية كاتسينا النيجيرية، اليوم الخميس، أن جماعة بوكو حرام أفرجت عن تلاميذ كانت قد اختطفتهم خلال هجوم على مدرسة ، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم إطلاق سراح جميع التلاميذ وعددهم 333 تلميذا.

وأعلنت جماعة بوكو حرام عن مسؤوليتها يوم الجمعة، اختطاف مئات من التلاميذ بمدرسة فى ولاية كاتسينا، قائلة إن السبب وراء هذه العملية يعود إلى أن التعليم الغربي يتعارض مع الإسلام.

وتقاتل جماعة بوكو حرام على مدى سنوات من أجل تحقيق التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية فى نيجيريا، وقامت بوكو حرام فى عام 2014 باختطاف 276 تلميذة من نزلهن بمدرسة فى تشيبوك.

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