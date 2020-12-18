مفوضية اللاجئين: الإرهاب يشرد نصف مليون شخص في موزمبيق

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة إن عدد النازحين بعد سلسلة من الهجمات على المدن والقرى في شمال موزمبيق ارتفع إلى حوالي نصف مليون شخص.



وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في إقليم كابو ديلجادو تزايدت خاصة في مناطق بالما وناجادي وماكوميا، مما أجبر السكان على الفرار مرارا.



ولحق الدمار بالمنازل والمدارس والمراكز الصحية وغيرها من البنى التحتية وتفرقت العديد من العائلات.



وأضافت المفوضية أن الزراعة في المنطقة قد توقفت وأصبح الوصول إلى بعض المناطق أكثر صعوبة.



ويعتقد الخبراء أن التمرد متجذر بسبب فقر الإقليم ومرتبط بجماعة لها صلات بتنظيم داعش الإرهابي.