قالت الدكتور نادية جمال الدين، استاذة أصول التربية بجامعة القاهرة، إن ملف التعليم في مصر حاليا يشهد غياب الأهداف والرؤية؛ فضلا عن قلة الاهتمام بالتعليم الفني؛ وذلك يسبب حالة من الارتباك.

وأضافت خلال حوار ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة «القاهرة والناس»، الجمعة، أنه لا توجد سياسية تعليمية ثابتة ومع تغير كل وزير تتغير السياسات؛ متابعة: «تغير السياسات بتغير الوزراء مصيبة واللي بيدفع ثمنها الأجيال الجديدة».

وأوضحت أن الدولة ينقصها «مجلس أعلى» مسؤول عن سياسة التعليم؛ مستكملة: «يجب وجود مجلس عالي مسئول عن سياسة التعليم لتطويره، ويجب الاهتمام بالتعليم الفني في مصر على غرار فترة الستينات».

وذكرت أن التعليم الفني لا يؤهل لأي شيء في سوق العمل، كما أن بعض طلاب التعليم التجاري لا يجيدون القراءة والكتابة.