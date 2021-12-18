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أكد مجيد بوقرة مدرب الجزائر، أن فريقه يستحق التتويج بلقب كأس العرب بعد نهاية مباراة تونس.

وحقق منتخب الجزائر فوزا غاليا اليوم السبت، أمام منتخب نسور قرطاج بهدفين دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ستاد البيت.

وقال بوقرة في تصريحات تلفزيونية لقناة بي إن سبورتس: «نستحق اللقب لأننا واجهنا كل الفرق الكبيرة في البطولة، وأود أن أشكر جميع اللاعبين على أدائهم».

وأضاف: «فخور بما حققناه وأعلم أن جميع الجزائريون فخورين بهم، لعبنا اليوم مباراة صعبة وباعتبارها مباراة دربي كنا نعرف صعوبتها نظرا لقوة منتخب تونس».

وأكمل: «كانت مباراة صعبة بالنسبة لي كمدرب شاب صغير في السن، نحن لا ننسى شعب غزة وفلسطين هذا الفوز لهم، إذا أردت أن تصبح الأفضل يجب أن تهزم الأفضل».