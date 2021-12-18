قالت الفنانة فيفي عبده، إنها حريصة على انتزاع حقوقها ولكنها لا تتطاول على أحد، مضيفة: «أنا أخد حقي وأنام ولساني مش طويل ولكن بحب اخد حقى.. أنا مش فتوة ولكن فى ست بيبقى فيها رجولة».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «حبر سري» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مع الإعلامية أسما إبراهيم، أنها تعلمت الكثير من والدتها خلال الطفولة؛ مستكملة: «أمي ضربتني كتير وأنا طفلة، وعلمتني، مفتقدها وسابت فراغ وكانت شايلة همي وافتقدت حاجات حلوة بموت امي».

ونفت الفنانة فيفي عبده، كرهها لزوجة أبيها، متابعة: «مكرهتش مرات أبويا ولما ابويا اتجوز مكنتش عارفها ولما كبرت حسيت انى زعلانة على امي، ولكن لم اكره زوجة ابويا وكانت بتعاملني كويس».

وذكرت أنها شخصية غيورة ولكنها لا تظهر ذلك أمام الناس، موضحة: «أحس بالغيرة ولكن لا أظهر ذلك، مش بحب أكون ضعيفة، حسيت بالحجود تجاه ناس كتير».

وأبدت موافقتها على المشاركة بالرقص في كليب مع النجوم محمد رمضان وسعد لمجرد حال الطلب منها، قائلة: "لو اتعرض عليا رقص في كليب مع محمد رمضان أو سعد لمجرد هوافق عليهم وكل واحد منهم له طعم ولون وحال طلب العمل في نفس التوقيت هشتغل مع الفنان اللي بيحترم مواعيده".