إلغاء رحلات جوية وحوادث سير جراء تساقط كثيف للثلوج في كوريا الجنوبية

تسبب تساقط كثيف للثلوج اليوم الأحد، في سلسلة من حوادث السير وإلغاء رحلات جوية في جنوبي كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بحلول الساعة 9:10 صباح اليوم الأحد (الساعة 0010 بتوقيت جرينتش)، تم إلغاء 51 رحلة مغادرة و44 رحلة قادمة إلى مطار جيجو الدولي، في منتجع جزيرة جيجو جنوبي البلاد.

وقالت سلطات الطيران في جيجو إن ست رحلات داخلية فقط من أصل 231 كانت مقررة اليوم الأحد تم تشغيلها بشكل طبيعي.

وتم وضع المطار تحت تحذير من الرياح الشديدة بعد أن غطته الثلوج المتساقطة بكثافة في وقت سابق من يوم السبت.

كما شهدت أجزاء أخرى من البلاد حوادث طرق وإلغيت رحلات جوية يوم الأحد.

وقال المقر الرئيسي لخدمات الإطفاء في جيونام في موان، على بعد حوالي 380 كيلومترا جنوب العاصمة سول في مقاطعة جيولا الجنوبية، إنه تلقى تسعة تقارير عن حوادث طرق صباح الأحد وحده.

وأعلن مطار إنتشون الدولي، المطار الرئيسي لكوريا الجنوبية الواقع غربي سول، عن عدم حدوث أي إلغاء أو تأخر بسبب حالة الطقس حتى صباح الأحد.