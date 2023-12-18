المفوضية الأوروبية بصدد اتخاذ خطوات قانونية ضد منصة إكس

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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، عن أنها بصدد اتخاذ خطوات قانونية ضد منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) المملوكة لإيلون ماسك، بسبب نشر معلومات مضللة وانتهاكات الشفافية.

وقالت المفوضية الأوروبية، إن أوجه القصور المزعومة الأخرى تشمل انتهاكات للالتزام بمكافحة بث المحتوى غير القانوني، واستخدام تصميم مخادع، وتوفير حرية وصول الباحثين عن المعلومات.

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر: "إننا نأخذ أي انتهاك لقواعدنا بجدية بالغة، والأدلة التي لدينا حاليا كافية للبدء رسميا في إجراءات ضد منصة إكس.

وبموجب قانون للاتحاد الأوروبي صدر مؤخرا، يُسمى قانون الخدمات الرقمية، فإن المنصات التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم نشط تخضع لقواعد بعيدة المدى تحكم اعتدال المحتوى.

وهذا ينطبق علي منصات التواصل الاجتماعي الكبرى ومنها منصات إكس وفيسبوك وتيك توك.