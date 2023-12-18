كاميرون يدعو هونج كونج إلى إطلاق سراح الناشر المؤيد للديمقراطية جيمي لاي

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دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون هونج كونج إلى إطلاق سراح قطب الإعلام الناشر المؤيد للديمقراطية "جيمي لاي" وإنهاء "محاكمته ذات الدوافع السياسية" قبل جلسة محاكمة عالية الأهمية في هونج كونج.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أنه في تدخل مهم، أدان كاميرون التهم الموجهة إلى لاي، الذي يواجه عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة إذا أدين بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين في أعقاب الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2019.

وتحظى محاكمة المواطن البريطاني،76 عاما، بمتابعة عن كثب في جميع أنحاء العالم وسط مخاوف بشأن تنامي نفوذ بكين على المستعمرة البريطانية السابقة.

وتم اتهام لاي بالتواطؤ مع قوى أجنبية لتعريض الأمن القومي للخطر والتآمر مع آخرين لنشر منشورات مثيرة للفتنة.

وقال كاميرون: “إن قانون الأمن القومي في هونج كونج يعد انتهاكا واضحا للإعلان الصيني البريطاني المشترك. وإن استمرار وجوده واستخدامه هو دليل على انتهاك الصين لالتزاماتها الدولية".

وتابع "إنني أشعر بقلق بالغ من أن أي شخص يواجه الملاحقة القضائية بموجب قانون الأمن القومي، وأشعر بالقلق بشكل خاص إزاء محاكمة المواطن البريطاني جيمي لاي ذات الدوافع السياسية".

وأضاف "أحث السلطات الصينية على إلغاء قانون الأمن القومي وإنهاء محاكمة جميع الأفراد المتهمين بموجبه، وأدعو سلطات هونج كونج إلى إنهاء محاكمتهم وإطلاق سراح جيمي لاي".