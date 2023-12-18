إصابة عسكريين سوريين وخسائر مادية بهجوم إسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق

ذكر التلفزيون السوري الرسمي أن "عدوانا" إسرائيليا يستهدف محيط العاصمة دمشق، وأن وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية.

وقال مراسل "الإخبارية السورية" إن عدوانا إسرائيليا يستهدف محيط العاصمة دمشق، مشيرا إلى أن وسائط الدفاع الجوي السورية "تتصدى لصواريخ العدوان وتُسقط بعضها.

من جهته، أفاد مراسل "شام إف إم" في دمشق بتجدد دوي الانفجارات في محيط العاصمة وريفها مبينا أن المعلومات الأولية تشير لعدوان إسرائيلي يستهدف نقاطا في دمشق وريفها.

من جانبه أفاد مصدر عسكري سوري بأنه "حوالي الساعة 05: 22 مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق"/ مضيفا: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".