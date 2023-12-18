جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان

نظمت جامعة بني سويف التكنولوجية، ندوة توعوية حول مخاطر الإدمان ضمن تنفيذ المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي خطة متكاملة مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي؛ بهدف توفير مناخ صحي مناسب لطلاب الجامعات التكنولوجية، والمحافظة على الصحة العامة للطلاب وإبعادهم عن الممارسات الخاطئة التي تضر بهم ومن أهمها الإدمان وتعاطي المخدرات، وغيرها من الوسائل التي تؤثر على الصحة العامة للطلاب، تحت رعاية الدكتور جان هنري حنا رئيس الجامعة.

وأقيمت الندوة، بحضور الدكتور علي عبد التواب عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، وحاضر فيها الأستاذ علاء شحاتة إبراهيم مشرف محافظة بني سويف، وبمشاركة بعض المتطوعين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

وتناولت الندوة، الأسباب التي تؤدي إلى زيادة نسبة التعاطي والإدمان في المجتمع، وأنواع المخدرات، وأضرارها ومخاطر الإدمان على مستقبل الوطن في مختلف النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وطرق المواجهة والعلاج، ضمن الخطة القومية لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات التي ينفذها صندوق مكافحة علاج الإدمان بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع الوزارات والمحافظات، والتي تتبناها الدولة في إطار جهود بناء الإنسان والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وخلال الندوة، عرض فيلم قصير عن التوعية بخطورة الإدمان على صحة الإنسان وبناء المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا، وأساليب وطرق المواجهة وكيفية علاج المدمنين، مع التأكيد على أهمية التوعية وخلق الوعي لدى الشباب، ونشر وسائل التوعية والتثقيف بأضرار وأخطار المخدرات والإدمان والتعاطي، وتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية.

وتجول المتطوعون داخل أرجاء الجامعة لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات.

ومن جانبه، أكد رئيس الجامعة، أهمية تفعيل مثل هذه المبادرات والفعاليات التي تعني بالتوعية والتثقيف عن مخاطر المخدرات، موضحًا أهمية تسليط الضوء على ظاهرة تعاطي المخدرات والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، وضرورة تكوين وعي اجتماعي وثقافي وصحي بأضرارها، وتعديل اتجاهات الأفراد وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة.

وطالب الطلاب بالاستفادة من هذه المبادرات ليكونوا سفراء التوعية بمخاطر الإدمان والتعاطي داخل الجامعة وخارجها.