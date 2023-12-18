إزالة 18 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية

نفذت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، عدة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأسفرت الحملات عن إزالة 18 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 8 قراريط، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومبانٍ غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، وتمت الإزالة بالكامل لكل الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه.

وأضاف أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لمحاولات التعدي على الرقعة الزراعية كحق أصيل للأجيال المقبلة.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بأي تعد على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والمتابعة المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات من خلال تقارير يومية، ومحاسبة كل من يثبت تخاذله وتقصيره في أداء عمله الوظيفي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.