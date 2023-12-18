السفير بسام راضي: نسبة المشاركة بانتخابات الرئاسة تفوق بعض الدول الأوروبية

قال السفير بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا، إن الأرقام التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص الاقتراع الرئاسي لها الكثير من الدلالات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «صدى البلد»، خلال تغطيتها لإعلان فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية، اليوم الاثنين، أنّ النتيجة لا تقتصر على مجرد إعلان فوز الرئيس السيسي لكن الأرقام المعلنة تحمل أهمية.

وأشار إلى نسبة المشاركة في الانتخابات البالغة 66.8%، مؤكدا أنها تفوق بعض الدول الأوروبية في الانتخابات الرئاسية.

ولفت إلى أن هذه النسبة تعتبر من بين أعلى النسب على مستوى العالم من حيث نسبة مشاركة مواطنين في انتخابات رئاسية.

وفاز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة، بعدما حصل على 89.6% من نسبة التصويت في الانتخابات التي أجريت مؤخرا، بواقع حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا حسبما أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي.

وحصل المرشح حازم عمر حصل على مليون و986 ألفا و352 صوتًا، بنسبة 4.5%، ثم المرشح فريد زهران على مليون و776 و952 صوتًا بنسبة 4%، في حين حصل المرشح عبدالسند يمامة على 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9%.

وشارك في التصويت بالانتخابات، 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبا بنسبة حضور تبلغ 66.8%.