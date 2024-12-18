• هدفنا تحقيق أقصى درجات الانضباط الإداري بخلق كريم ومظهر لائق أنيق ومحتوى علمي

شدد وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، على حسن التعامل مع رواد المساجد بمنتهى درجات الحفاوة والإكرام، داعيًا إلى استمرار عقد الدورات التدريبية لعمال المساجد، ليكونوا بأعلى درجات حسن الخلق والالتزام، مؤكدًا دور الإمام في القيام برسالته في صناعة الوعي، والحفاظ على مظهره ومخبره وسعة اطلاعه؛ ما يفيض بالأمان والثقة ومعالجة هموم المجتمع والحفاظ على الوطن، وبث روح الأمل والثقة والطمأنينية بين الناس.

جاء ذلك خلال لقاءه بمحافظ المنوفية، إبراهيم أبو ليمون، بديوان عام المحافظة بمدينة شبين الكوم.

أكد أهمية دور وزارة الأوقاف في نشر صحيح الدين ومواجهة التطرف بكل أشكاله، مثمنا مبادرة «إحياء الكتاتيب»، التي تأتي ترجمة لمبادرة «بداية لبناء الإنسان» التي تتبناها الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مضيفًا أنها بدأت من إحدى قرى المحافظة لتكون صروحًا تعليميةً وتربويةً، ومناراتٍ للوسطية؛ بهدف تعزيز الوعي الديني لدى النشء وغرس القيم الأخلاقية النبيلة.

وثمن وزير الأوقاف جهود الدكتور محمد رجب خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، التي تنم عن نبوغ وموهبة ومثال مشرف، داعيا له ليكون نعم العون والسند للأئمة والواعظات والقيادات بمختلف مؤسسات الدولة بالمحافظة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على أقصى درجات الانضباط الإداري، والخلق الكريم؛ تحقيقا لنجاح رسالة الوزارة.

ووجه وزير الأوقاف مدير المديرية بضرورة عقد الاجتماعات المستمرة بالسادة مديري الإدارات؛ لتحقيق الانضباط الإداري والدعوي في جميع قطاعات المديرية، وتحسين الأداء العلمي والدعوي للأئمة والواعظات، وتحقيق رسالة دينية مستنيرة.

ومن جانبه، أشار محافظ المنوفية إلى جهود وزارة الأوقاف في أعمال البر والتكافل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية للوصول إلي الفئات البسيطة والأولي بالرعاية؛ لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. معلنًا دعمه لكل ما من شأنه تعزيز القيم الدينية السمحة، داعياً المولى، أن ينعم علي بلدنا بالأمن والسلام والاستقرار.