 3 شهداء في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:10 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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3 شهداء في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة

وفا
نشر في: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 9:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 9:32 م

استشهد ثلاثة مواطنين، مساء اليوم الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأسفرت غارة للاحتلال عن استشهاد فلسطيني على بلدة القرارة شمال شرق خان يونس.

فيما استشهد مواطنان في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأسفر العدوان عن استشهاد 45,097 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,244 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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