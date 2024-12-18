دودو الجباس: الفوز على الاتحاد السكندري جاء في وقت جيد

أعرب دودو الجباس، لاعب نادي بيراميدز عن سعادته بفوز فريقه على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد السلام، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الرابطة.

وقال دودو الجباس في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "حققنا فوزًا مهمًا أمام الاتحاد السكندري، وجاء بعد غياب الفريق عن الفوز لـ 3 مباريات.. الوقت كان ضيقًا أمامنا بكن الفوز جاء بوقت جيد".

وأضاف: "الجميع يعرف أنني أقدم كل ما في وسعي وأجتهد دائمًا وفي النهاية نحترم جميعًا قرارات المدير الفني للفريق، لدينا لاعبين أو 3 في كل مركز، والفريق به العديد من اللاعبين الدوليين ونحاول تقديم كل مالدينا سواء شاركنا أم لا".

وتابع: "لم يشعر أحد بالفارق، رغم تغيير التشكيل عن المواجهات السابقة، وهذه نقطة قوة في بيراميدز، لقد حصلنا في الموسم الماضي على بطولة، وفي الموسم الجاري ننافس على أكثر من بطولة".

وأكمل: "كنا نطمع في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي التونسي، في دوري أبطال إفريقيا، ولكن المواجهة كانت صعبة.. بالتأكيد هم فريق كبير ولديهم الكثير من الخبرات، ونحن لم نوفق".

وأتم دودو الجباس تصريحاته قائلًا: "ندرك أهمية التتويج بالبطولات، ونسير مباراة بمباراة للمنافسة على جميع البطولات والتوفيق من الله".