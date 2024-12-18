قال المخرج طارق العريان، إن كثرة النجوم في فيلم «أولاد رزق 3»؛ لم تشكل مشكلة بالنسبة له، موضحا أن أدوارهم كانت محسوبة بعناية لتتناسب مع قيمتهم الفنية، وفي الوقت نفسه تخدم قصة الفيلم.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «DMC» أن الفيلم تطلب حوالي 15 إلى 20 نسخة عمل معدلة، لافتا أن فيلم «أسوار القمر» تطلب 31 نسخة.

ولفت إلى تصوير الفيلم بشكل مفاجئ دون توقيع عقود مع الممثلين، مشيرا إلى معرفتهم مسبقا بمشاركتهم.

وأشار إلى اعتذار الفنان أحمد الفيشاوي عن المشاركة في الجزء الثالث؛ لانشغاله بتصوير فيلم آخر، وطلب الانتظار 6 أشهر.

وأوضح أن غياب الفنان أحمد داود كان نتيجة ظروف إنتاجية صعبة، بالإضافة إلى تصويره مسلسل «زينهم»، مؤكدا أنه لا خلاف مع الاثنين.

وأعرب عن تفاؤله بمشاركتهم في ظروف أفضل تتيح مشاركتهما في الجزء الرابع، مع تحديد موعد التصوير بفترة كافية.

وأعلن عن التخطيط لجزء رابع للفيلم وخامس للفيلم، مشيرا إلى أن كتابة سيناريو الجزء الرابع ستكون صعبة؛ نظرًا لاعتمادهم نفس الشكل في الأجزاء الثلاثة السابقة، خاصة أن الفيلم لم يعتمد على أحداث عادية في كل جزء تحكي قصة مختلفة.