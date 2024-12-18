الاحتلال يعتدي على مشاركين في وقفة مطالبة برفع الإغلاق عن البلدة القديمة بالخليل

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على مشاركين في وقفة سلمية مطالبة برفع الإغلاق عن قلب البلدة القديمة بالخليل.

وقال الناشط عارف جابر إن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في الوقفة التي نظمها المواطنون في البلدة القديمة بالخليل أمام حاجز الحمرا الذي يفصل حارات الجعبري، والسلايمة، وغيث، والحرم الابراهيمي الشريف.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، واعتدت بالضرب على مواطنين من عائلة غيث.

وتأتي هذه الوقفة عقب إحكام الاحتلال السيطرة التامة على البلدة القديمة، وذلك من خلال وضع الأسلاك الشائكة، وفصل الأحياء عبر الحواجز والبوابات العسكرية