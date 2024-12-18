 وفا: الإفراج عن أسير من قلقيلية أمضى 10 أعوام في سجون الاحتلال - بوابة الشروق
الأربعاء 18 ديسمبر 2024 2:54 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وفا: الإفراج عن أسير من قلقيلية أمضى 10 أعوام في سجون الاحتلال

وفا
نشر في: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 2:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 2:40 ص

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الثلاثاء، عن أسير من مدينة قلقيلية، بعد قضاء 10 أعوام في سجون الاحتلال.

وقال مدير نادي الأسير في قلقيلية لافي نصورة لـ"وفا"، إن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير محمد البحري، من سجن "النقب"، وهو من مدينة قلقيلية، بعد قضائه 10 أعوام في سجونها.

وكان في استقبال الأسير عائلته التي دعت إلى عدم الاحتفال بخروج نجلها والاكتفاء بالتهاني عبر الهاتف فقط، وذلك حدادا على روحي الشهيدين الشابين محمد زكي أشقر (32 عاما)، وضياء شريف سلمي (31 عاما) اللذين استُشهدا عصر اليوم برصاص الاحتلال شرق قلقيلية.


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